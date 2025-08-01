На трассе Башкирии обгон обернулся гибелью водителя легковушки

Накануне вечером в Альшеевском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Авария случилась на 50 км автодороги Стерлитамак — Раевский. 31-летний житель Гафурийского района, управлявший автомобилем «ВАЗ-2114», при обгоне другого транспортного средства не справился с управлением. В результате машина опрокинулась в кювет.

Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

В настоящее время по данному факту назначена проверка.