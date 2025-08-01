Житель Башкирии похитил собственного ребёнка

В Башкирии разрешили семейный конфликт. Подробности инцидента рассказали в аппарате Уполномоченного по правам ребенка.

Фото №1 - Житель Башкирии похитил собственного ребёнка

Семейная пара развелась, но не договорилась, с кем останется жить их 3-летний ребёнок. В один день мужчина похитил малыша прямо на улице, выхватив из рук матери. Более двух месяцев мама не видела собственного ребёнка. Отец поддерживал с женщиной связь, но не давал видеться с малышом.

Суд принял решение, что ребёнок должен остаться с матерью. Оказалось, отец с малышом скрывались в Татарстане.

К сожалению, количество семейных споров только растет. За последние 4 года число подобных обращений к нам выросло на 37%. Особую тревогу вызывает рост неисполнения судебных решений по вопросам воспитания детей, передачи ребёнка, определения его места жительства и порядка общения с ним. Нужно всегда помнить, что вовлечение ребенка в родительский конфликт имеет для детей весьма серьезные последствия. В детско-родительских отношениях всегда нужно руководствоваться не собственными интересами, а интересами ребенка.

Ольга Панчихина, Уполномоченный по правам ребенка в РБ
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