Житель Башкирии похитил собственного ребёнка

К сожалению, количество семейных споров только растет. За последние 4 года число подобных обращений к нам выросло на 37%. Особую тревогу вызывает рост неисполнения судебных решений по вопросам воспитания детей, передачи ребёнка, определения его места жительства и порядка общения с ним. Нужно всегда помнить, что вовлечение ребенка в родительский конфликт имеет для детей весьма серьезные последствия. В детско-родительских отношениях всегда нужно руководствоваться не собственными интересами, а интересами ребенка.

Ольга Панчихина, Уполномоченный по правам ребенка в РБ