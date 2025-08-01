Житель Башкирии похитил собственного ребёнка

В Башкирии разрешили семейный конфликт. Подробности инцидента рассказали в аппарате Уполномоченного по правам ребенка.
Семейная пара развелась, но не договорилась, с кем останется жить их 3-летний ребёнок. В один день мужчина похитил малыша прямо на улице, выхватив из рук матери. Более двух месяцев мама не видела собственного ребёнка. Отец поддерживал с женщиной связь, но не давал видеться с малышом.
Суд принял решение, что ребёнок должен остаться с матерью. Оказалось, отец с малышом скрывались в Татарстане.