Из Уфы в Челябинск отправился первый электропоезд «Ласточка»

До столицы Южного Урала на высокоскоростном электропоезде. Первая «Ласточка» по межрегиональному пригородному маршруту Уфа – Челябинск отправилась сегодня со станции «Дёма» в 13 часов 15 минут. В торжественном запуске принял участие Глава Башкортостана Радий Хабиров и начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.

Также состоялось открытие транспортно-пересадочного узла на станции «Дема» и пригородных касс. В дальнейшем поезд «Ласточка» будет курсировать по маршруту Уфа – Челябинск по пятницам, субботам и воскресеньям. В обратном направлении, помимо двух выходных дней, можно будет вернуться в понедельник.