Врачи Уфы прооперировали пациентку с шеечной беременностью

Для лечения неординарной пациентки привлекли мультидисциплинарную бригаду специалистов, состоящую из врачей отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения. Было решено провести операцию. Однако врачи установили цель сохранить все детородные органы пациентки. На первом этапе медики выполнили эмболизацию маточных артерий для минимизации рисков кровотечения. На втором — провели гистерорезектоскопию и удаление плодного яйца из шейки матки. Все этапы оперативного лечения были выполнены на высоком уровне и прошли без осложнений.