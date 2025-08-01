Врачи Уфы прооперировали пациентку с шеечной беременностью

Врачи Уфы спасли жизнь 38-летней беременной женщины. Об этом рассказали в пресс-службе больницы №18.
Пациентка обратилась в медицинское учреждение в экстренном порядке. Ранее она планировала беременность. Женщина отмечала задержку, обратилась в женскую консультацию, где выяснилось удивительное обстоятельство. У пациентки диагностировали шеечную беременность 8-9 недель.
Для лечения неординарной пациентки привлекли мультидисциплинарную бригаду специалистов, состоящую из врачей отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения. Было решено провести операцию. Однако врачи установили цель сохранить все детородные органы пациентки. На первом этапе медики выполнили эмболизацию маточных артерий для минимизации рисков кровотечения. На втором — провели гистерорезектоскопию и удаление плодного яйца из шейки матки. Все этапы оперативного лечения были выполнены на высоком уровне и прошли без осложнений.
После операции женщина находилась под наблюдением врачей, ей проводились все необходимые лечебные и оздоровительные процедуры. Пациентку выписали на четвертые сутки с рекомендациями о возможном планировании беременности через 3-4 месяца.
Фото: ГКБ №18.