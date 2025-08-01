Радий Хабиров вручил дипломы выпускникам юридического института

Радий Хабиров поздравил выпускников Уфимского юридического института МВД России с окончанием вуза и вручил им дипломы с отличием. Торжественная церемония прошла на Советской площади.

Глава Башкортостана подчеркнул, что многие воспитанники института участвуют в специальной военной операции и служат Родине. За годы работы вуз подготовил более 25 тысяч правоохранителей, которые с честью несут службу по обеспечению общественного порядка. В этом году из стен учебного заведения выходят 170 молодых офицеров. 117 из них продолжат службу в нашей республике, 53 специалиста – в 11 регионах России.

Сердечно поздравляю слушателей, преподавателей и ветеранов Уфимского юридического института МВД России с 51-м выпуском! Уважаемые выпускники! Вам предстоит обеспечить надёжную защиту закона и правопорядка на любых участках работы. Уверен, что вы с честью будете выполнять свой профессиональный долг.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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