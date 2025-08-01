Радий Хабиров вручил дипломы выпускникам юридического института

Глава Башкортостана подчеркнул, что многие воспитанники института участвуют в специальной военной операции и служат Родине. За годы работы вуз подготовил более 25 тысяч правоохранителей, которые с честью несут службу по обеспечению общественного порядка. В этом году из стен учебного заведения выходят 170 молодых офицеров. 117 из них продолжат службу в нашей республике, 53 специалиста – в 11 регионах России.