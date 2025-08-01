ФК «Уфа» готовится к матчу против «Шинника»

Завтра футболисты «Уфы» проведут матч третьего тура Первой лиги против ярославского «Шинника». Матч состоится дома. На сегодня после двух игр уфимцы занимают 14-е место в таблице чемпионата. У них один ничейный результат и одно поражение.

Всю неделю коллектив Омари Тетрадзе готовился к предстоящей встрече. Так, накануне матча команда вышла на вечернюю тренировку на поле после полуторачасового занятия по теории. С нетерпением ждет дебюта за «Уфу» нападающий Уильямс Чемези. Он присоединился к основному составу на сборах в Минеральных Водах, а сейчас осваивается в столице республики и в новом коллективе.

В команде я чувствую себя очень хорошо. Адаптация прошла быстро. Сам город меня впечатлил, он большой и красивый. Атмосфера в команде очень хорошая. Мы очень усердно готовимся к игре, которая состоится в субботу. Уильямс Чемези, нападающий ФК «Уфа»