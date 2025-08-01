Радий Хабиров провёл заседание по вопросам гражданской обороны

Радий Хабиров провёл заседание республиканского оперативного штаба с участием руководителей министерств, ведомств и представителей промышленных предприятий. Обсудили вопрос обеспечения готовности защитных сооружений гражданской обороны.
Руководитель региона отметил, что в соответствии с поручением Президента страны Владимира Путина Правительством республики разработан план приведения в готовность защитных сооружений в Башкортостане до 2030 года. Участники заседания обсудили ход исполнения включённых в него мероприятий.