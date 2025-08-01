Радий Хабиров провёл заседание по вопросам гражданской обороны

Радий Хабиров провёл заседание республиканского оперативного штаба с участием руководителей министерств, ведомств и представителей промышленных предприятий. Обсудили вопрос обеспечения готовности защитных сооружений гражданской обороны.

Руководитель региона отметил, что в соответствии с поручением Президента страны Владимира Путина Правительством республики разработан план приведения в готовность защитных сооружений в Башкортостане до 2030 года. Участники заседания обсудили ход исполнения включённых в него мероприятий.

Думаю, в нынешних реалиях нет нужды объяснять, что все защитные сооружения должны содержаться в пригодном для использования состоянии.

Радий Хабиров, глава Республики Башкортостан


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