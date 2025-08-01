В Уфе обсудили меры по соблюдению миграционного законодательства

В условиях, когда наша экономика активно развивается, нам нужны трудовые ресурсы из других стран. При этом важна системная работа по адаптации мигрантов, которые обязаны соблюдать наши законы, уважать наши обычаи и традиции.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан