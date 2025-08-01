В Уфе обсудили меры по соблюдению миграционного законодательства

Также в Доме Республики прошло заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе. На повестке — вопрос о дополнительных мерах по соблюдению миграционного законодательства.

Радий Хабиров назвал ключевые направления концепции миграционной политики Башкортостана: это безопасность общества и граждан, сохранение российской культурной идентичности, поддержание межнационального и межрелигиозного мира и согласия. Участники совещания обсудили вопросы трудоустройства граждан дружественных стран, разъяснительной работы среди этнических сообществ и проведения образовательных мероприятий.

В условиях, когда наша экономика активно развивается, нам нужны трудовые ресурсы из других стран. При этом важна системная работа по адаптации мигрантов, которые обязаны соблюдать наши законы, уважать наши обычаи и традиции.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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