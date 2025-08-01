В Уфе обсудили меры по соблюдению миграционного законодательства

Также в Доме Республики прошло заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе. На повестке — вопрос о дополнительных мерах по соблюдению миграционного законодательства.
Радий Хабиров назвал ключевые направления концепции миграционной политики Башкортостана: это безопасность общества и граждан, сохранение российской культурной идентичности, поддержание межнационального и межрелигиозного мира и согласия. Участники совещания обсудили вопросы трудоустройства граждан дружественных стран, разъяснительной работы среди этнических сообществ и проведения образовательных мероприятий.