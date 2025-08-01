В Уфе запустили новый поезд «Ласточка» до Южного Урала

До столицы Южного Урала на скоростной электричке. Из Уфы в Челябинск в рамках развития межрегионального пригородного сообщения сегодня отправилась первая «Ласточка». В торжественном запуске маршрута и открытии нового транспортно-пересадочного узла участие принимал глава Башкортостана и начальник Куйбышевской железной дороги.
Ещё немного, и «Ласточка» впервые отправится по новому для себя маршруту «Уфа — Челябинск». Жители Башкортостана уже успели оценить удобство и преимущества современного электропоезда. Теперь скоростная электричка свяжет столицу нашей республики с центром Южного Урала.
Пять вагонов и почти 500 посадочных мест. Салон «Ласточки» просторный, с панорамными окнами. Поезд оснащен системой кондиционирования с обеззараживанием воздуха. Не менее комфортные условия созданы для машинистов.
Одним из первых пассажиров нового маршрута, созданного в рамках развития межрегионального пригородного сообщения, стал глава Башкортостана. Вместе с начальником Куйбышевской железной дороги Радий Хабиров проехал от станции Дема до железнодорожного вокзала Уфы.
Стоимость проезда от станции Дема до Челябинска — 1751 рубль. В период с 1 сентября по 15 июня для студентов будет действовать 50-процентная скидка. В будущем, подчеркнул глава республики, в рамках развития межрегионального пригородного сообщения планируется запустить подобные электрички в направлениях Самары и Магнитогорска.
Скоростная электричка Уфа — Челябинск из столицы Башкортостана будет отправляться по пятницам, субботам и воскресеньям. Время убытия со станции Дема — 13:25, в Челябинск же поезд будет пребывать в 23:05.
Обратно из Челябинска в Уфу на «Ласточке» можно будет добираться по субботам, воскресеньям и понедельникам. Время отправки из столицы Южного Урала — 6:04. В столицу же Башкортостана поезд будет пребывать в 15:36.
Для пассажиров, отдающих предпочтение железной дороге, две приятных новости. Вместе с запуском в новый рейс «Ласточки» на станции Дёма торжественно открыли первый в республике транспортно-пересадочный узел с пригородными кассами. Он позволит пассажирам доезжать практически до станции на автобусе и пересаживаться здесь уже на железнодорожный транспорт. Также сегодня состоялось подписание трёхстороннего соглашения о сотрудничестве между Правительством Башкортостана, Куйбышевской железной дорогой и администрацией города Уфы.