С 1 августа в России вступают в силу новые законы

Рост пенсий, отказ от массовых рассылок — с августа в России вступают в силу новые законы. Нововведения призваны повысить социальную защиту, упростить многие процедуры и усилить ответственность за разрушение памятников культуры.

Автоматически вырастут страховые пенсии работающих пенсионеров — перерасчет сделают по данным индивидуального учета. Максимальная прибавка составит 437,07 рубля (при лимите в 3 балла по 145,69 рубля каждый). Также увеличатся накопительные пенсии — с учетом всех поступлений и дохода от инвестирования.

С 1 августа можно отказаться от массовых рассылок. Сделать это можно через личный кабинет или мобильное приложение своего оператора связи.

Несовершеннолетние теперь не смогут открыть банковский счет без согласия родителей или законных представителей. Это должно защитить подростков от нарушения законов, когда мошенники используют их данные для переводов и обналичивания.

С августа для участников СВО продлен срок действия результатов ЕГЭ. Он приостанавливается на время участия в спецоперации. Это позволит бойцам быстрее адаптироваться к мирной жизни и получить образование.

За осквернение воинских захоронений, памятников и других объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, будет грозить до 5 лет лишения свободы или штраф в размере до 5 млн руб. Закон распространяется на мемориалы, расположенные как на территории России, так и за ее пределами.