В Уфе стартовала крупная онкологическая конференция

В Уфе на базе Республиканского клинического онкологического диспансера стартовала традиционная научно-практическая конференция. В этом году её главной темой стало совершенствование тактик лечения злокачественных новообразований. Поделиться опытом в Уфу приехали лучшие онкологи России.

Республиканский клинический онкодиспансер принимает участников научно-практической конференции не первый год. Площадка выбрана не случайно. Опыт башкирских специалистов давно признан на российском уровне, а оснащённость современным оборудованием позволяет успешно проводить самые сложные операции. К тому же в регионе растёт количество выявленных онкозаболеваний на ранней стадии, что позволяет повысить эффективность лечения.





Здесь два фактора, которые позволяют выявить заболевание на ранней стадии. Прежде всего, это внедрение новых технологий. И изменение нашего национального сознания. Наши граждане стали более ответственно относиться к своему здоровью благодаря программам, которые внедряются на различном уровне. Дмитрий Носов, председатель Российского общества клинической онкологии

Вот эта программа борьбы с онкологическими заболеваниями, которая реализовалась с 2019 по 2024 годы, она позволила нам подготовиться к росту работы для онкологов. То есть у нас появились современные лучевые ускорители. То, о чём мы раньше мечтали, то, о чём мечтает весь мир, сейчас эти аппараты у нас работают. Мы, наверное, крупнейшие из региональных центров. И в день мы лечим по 400 пациентов, которые нуждаются в современной лучевой терапии. Адель Измайлов, главный врач Республиканского клинического онкологического диспансера

На новый уровень вышли и методы лечения, о которых подробно рассказали в своих выступлениях ведущие онкологи страны.

Сегодняшние технологии позволяют идти по пути комбинации разных методов лечения. Хирургию можно сегодня комбинировать и с лучевой терапией, и с лекарственным лечением. Также как и локальный метод может быть обеспечен эффективной лучевой терапией. Константин Лактионов, заместитель директора «НМИЦ Онкология» им. Н. Блохина /г. Москва/

В Башкортостане всё больше операций выполняется лапароскопически, что улучшает результаты лечения, облегчает восстановление пациентов после операций. Также развиты технологии, связанные с визуализацией. В операционных установлены камеры, позволяющие создать изображение высокой чёткости. И присоединиться к хирургическому вмешательству в онлайн-режиме можно из любой точки мира.

Конференция онкологов не только научная, но и практическая. Лучшие специалисты России проводят сразу шесть сложнейших операций. Следить за ними можно в прямом эфире.

В самих операционных хирурги работают в нон-стоп режиме. Мастер-класс для молодых коллег показывают ведущие онкологи из крупнейших российских медицинских центров. Пациенту оказывают помощь врачи сразу из нескольких регионов.

Важно обмениваться именно практическим опытом. Когда в процессе хирургического вмешательства возникают определённые нюансы, мы можем их во время работы обсудить и организовать работу так, чтобы наши пациенты получали от этого лечения максимальную пользу. Александр Гузь, заместитель главного врача по медицинской части Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины

Участники конференции отметили, что в Башкортостане уделяется внимание не только вопросам онкологии, но и всего первичного звена здравоохранения. И именно это помогает выявлять заболевания на ранней стадии, оказывать пациентам своевременную высокотехнологичную медицинскую помощь.

Один из ведущих регионов в онкологии. И это связано в том числе с применением цифровых технологий. Это всегда было сильной стороной республики, мы видим, что технологическая оснащённость диспансера настолько хорошая, что позволяет выполнять высокотехнологичные операции, которые доступны только в высокоспециализированных центрах. Андрей Рябов, заместитель генерального директора по хирургии «НМИЦ Радиология» /г. Москва/