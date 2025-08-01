В Уфе стартовала крупная онкологическая конференция

В Уфе на базе Республиканского клинического онкологического диспансера стартовала традиционная научно-практическая конференция. В этом году её главной темой стало совершенствование тактик лечения злокачественных новообразований. Поделиться опытом в Уфу приехали лучшие онкологи России.
Республиканский клинический онкодиспансер принимает участников научно-практической конференции не первый год. Площадка выбрана не случайно. Опыт башкирских специалистов давно признан на российском уровне, а оснащённость современным оборудованием позволяет успешно проводить самые сложные операции. К тому же в регионе растёт количество выявленных онкозаболеваний на ранней стадии, что позволяет повысить эффективность лечения.
На новый уровень вышли и методы лечения, о которых подробно рассказали в своих выступлениях ведущие онкологи страны.
В Башкортостане всё больше операций выполняется лапароскопически, что улучшает результаты лечения, облегчает восстановление пациентов после операций. Также развиты технологии, связанные с визуализацией. В операционных установлены камеры, позволяющие создать изображение высокой чёткости. И присоединиться к хирургическому вмешательству в онлайн-режиме можно из любой точки мира.
Конференция онкологов не только научная, но и практическая. Лучшие специалисты России проводят сразу шесть сложнейших операций. Следить за ними можно в прямом эфире.
В самих операционных хирурги работают в нон-стоп режиме. Мастер-класс для молодых коллег показывают ведущие онкологи из крупнейших российских медицинских центров. Пациенту оказывают помощь врачи сразу из нескольких регионов.
Участники конференции отметили, что в Башкортостане уделяется внимание не только вопросам онкологии, но и всего первичного звена здравоохранения. И именно это помогает выявлять заболевания на ранней стадии, оказывать пациентам своевременную высокотехнологичную медицинскую помощь.
Но оборудование само по себе работать не будет, нужны профессиональные кадры. И они есть. Специалисты онкодиспансера также повышают свою квалификацию в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии и его филиалах. Обмениваются опытом на научно-практических конференциях. И секретов тут нет. В каком бы регионе ни работали врачи, у всех одна общая задача — раннее выявление онкозаболеваний и снижение смертности от злокачественных новообразований.