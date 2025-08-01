В Уфе досрочно завершили ремонт моста через реку Уршак

На две недели раньше срока. В Уфе досрочно завершили ремонт моста через реку Уршак. Переправу на трассе Уфа-Оренбург рядом с селом Булгаково в Уфимском районе должны были сдать в середине августа. Однако движение уже запустили на полную мощность.

Мост через Уршак был признан аварийным, поэтому требовалось срочно устранить недостатки. Эта дорога — важная транспортная артерия, по которой ежедневно проезжает до 40 тысяч автомобилей.