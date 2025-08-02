В Башкирии на реке едва не погибла женщина

1 августа в Бирске удалось избежать трагедии на воде. Подробности инцидента рассказали в Госкомитете по ЧС.

Фото №1 - В Башкирии на реке едва не погибла женщина

На реке Белой едва не утонула женщина. Инцидент произошёл у лодочной стоянки у моста. К счастью, женщину вытащили из воды очевидцы.

В Госкомитете по ЧС напомнили о важности соблюдения мер предосторожности во время купания:

– не купайтесь в запрещенных местах – даже если кажется, что там безопасно,

– не отпускайте детей к воде без присмотра – трагедия может произойти за секунды,

– откажитесь от алкоголя перед плаванием – он притупляет реакцию,

– выбирайте только официальные пляжи – там дежурят спасатели и проверено дно.

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