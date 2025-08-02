В Башкирии зафиксировали два случая пропажи людей в лесах

В Госкомитете Башкирии по ЧС рассказали, что в лесах республики продолжают теряться люди. Так, за минувшие сутки произошло два подобных случая.

В Уфе на Курочкиной горе два подростка катались по лесу на велосипедах. Вскоре они потеряли ориентацию в пространстве и перестали выходить на связь. Поисками детей занялись сотрудники полиции. К счастью, подростков удалось оперативно найти.

А в Белорецком районе в селе Ассы 25-летний парень заблудился в лесу у железной дороги. Турист получил ушиб коленного сустава. Ему удалось связаться с полицией. Пострадавшего нашли и доставили в Белорецкую ЦРБ.

Спасатели напоминают:

Сообщайте близким точный маршрут и сроки возвращения.

Берите полностью заряженный телефон и power bank.

Возьмите свисток, фонарь и минимальный запас воды/еды.