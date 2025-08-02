В Уфе прошли торжества к 95-летию ВДВ

Сегодня по всей стране проходят торжества по случаю 95-летия со дня основания Воздушно-десантных войск. По традиции мероприятия стартовали в уфимском парке Победы. Ветераны спецоперации, участники локальных конфликтов в Афганистане и Северном Кавказе, а также те, кто когда-то служил в крылатой пехоте, почтили минутой молчания память воинов, погибших в ходе выполнения боевых задач.

Они возложили цветы к памятнику «Союз поколений десантников». На монументе отлиты солдаты времен Великой Отечественной, Афганской войны, а также изображен облик современного бойца ВДВ. Также сегодня чествовали и представителей ветеранского движения, которые занимаются патриотическим воспитанием молодёжи в башкирской столице.