В Башкирии более 100 тысяч жителей получили бесплатную молочную продукцию
Более 100 тыс. жителей Башкортостана стали получателями бесплатной продукции по программе «Молочная кухня». С этого года её начали выдавать и семьям участников спецоперации. Всего в регионе действуют свыше ста тридцати пунктов по предоставлению молока, йогурта и других продуктов. Причем об их качестве положительно отзываются не только родители, но и дети.
Чуть ли не каждый день жительница Учалов Зульфия Резяпова покупает для себя и сыновей йогурты и молоко. Причем в одном месте — в пункте «Молочной кухни». До этого продукцию она получала бесплатно для младшего ребенка, как малоимущая семья.
Продукцией я очень довольна, в магазинах я вообще не хочу смотреть, потому что самое вкусное, полезное и самое натуральное — это «Молочная кухня». Объясню почему — покупаешь в магазине, они могут неделями стоять в холодильнике и ничего с ними не будет, как будто стоят свежие и ничего с ними не происходит. Была бы благодарна, если бы они открывались по всей республике, еще точки, вот в нашем городе она одна.
Зульфия Резяпова, жительница г. Учалы
Продукцию могут бесплатно получать дети-сироты, дети до трех лет, беременные и кормящие мамы. Охотно покупают и взрослые учалинцы.
Это молоко, творог, сметана, кефир. Потому что стандарт качества взрослой продукции такого же стандарта, как и для детской продукции. У нас молоко и кефир представлены в литровых бутылках. Естественно, в магазинах — 900-миллиграммовые бутылки. Соответственно, у нас цена получается, если сравнивать, немножко ниже.
Лариса Ишмухаметова, продавец
За пять лет в Башкортостане бесплатным молочным питанием обеспечили более 100 тыс. человек. Свыше ста тридцати пунктов раздачи и продажи появились в разных частях региона. Сегодня в республике работают уже семь заводов. Радий Хабиров подчеркнул, что необходимо и дальше расширять производство молочной продукции, важной для подрастающего поколения.
Мы несколько лет назад с обычной муниципальной инициативы в Уфе создали региональную сеть, мы построили несколько заводов. По сути, стали крупным промышленным предприятием в сельском хозяйстве. Значит, мы это сделали, сделали сеть распространения, наладили работу не только по выпуску для детей, но и для продаж взрослым. То есть, что вы собираетесь построить? Какой конкретно ассортимент вы собираетесь увеличивать. Какой конкретно ассортимент, что собираетесь делать. Сколько конкретно точек в торговых центрах вы сделаете и когда сделаете.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
В этом году получателями стали и члены семей участников СВО, а это около полутора тысяч жителей республики. Льготу можно оформить в многофункциональном центре и на портале Госуслуг, где статус заявки отслеживается в режиме реального времени.