В Башкирии более 100 тысяч жителей получили бесплатную молочную продукцию

Продукцией я очень довольна, в магазинах я вообще не хочу смотреть, потому что самое вкусное, полезное и самое натуральное — это «Молочная кухня». Объясню почему — покупаешь в магазине, они могут неделями стоять в холодильнике и ничего с ними не будет, как будто стоят свежие и ничего с ними не происходит. Была бы благодарна, если бы они открывались по всей республике, еще точки, вот в нашем городе она одна.

Зульфия Резяпова, жительница г. Учалы