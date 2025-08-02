Одно из страшных осложнений: чем жителям Башкирии грозит диабет

В Башкирии растет заболеваемость сахарным диабетом. Она выросла на 34% по сравнению с прошлым годом. И такая тенденция зафиксирована не только в России, но и в мире. Правительством республики принята региональная программа «Борьба с сахарным диабетом», которая входит в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».

Первые симптомы Чингиз Минагжетадинов списывал на переутомление. Слабость, жажда, которую невозможно было утолить даже после двух литров воды, потеря веса почти 15 килограммов за год. Состояние ухудшалось. И уже после обследования врачи поставили диагноз — сахарный диабет 1 типа.

Рядом теперь всегда глюкометр и инсулин. Чингиз вынужден регулярно проверять уровень сахара и колоть препарат. С этого, например, начинается каждый приём пищи.

Около 150 тысяч жителей республики страдают этим недугом. И заболеваемость растёт с каждым годом. Правительство республики приняло региональную программу «Борьбы с сахарным диабетом». Туда входят меры по раннему выявлению болезни, снижению осложнений и улучшению качества жизни диабетиков, а также обучение пациентов и развитие амбулаторного лечения.

Рост заболеваемости врачи связывают с изменением ритма жизни. Стресс, низкая физическая активность, плотный рабочий график, в котором сложно найти перерыв на полноценный приём пищи. А вечером, наоборот, переедание.