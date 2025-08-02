В Уфе прошёл третий этап «G-Drive SMP Racing»

Лучшие юные картингисты Уфы представят себя на всероссийских соревнованиях. В столице Башкортостана прошел третий этап «G-Drive SMP Racing/Газпром — детям». Эти соревнования призваны найти талантливых детей в области автоспорта. Победители получают шанс попасть в профессиональную команду.

Для юных пилотов это не просто соревнования, а шанс выйти на профессиональный уровень в автоспорте. Ведь лучшие на турнире «G-Drive SMP Racing / Газпром — детям» могут попасть в знаменитую гоночную команду. Перед заездом — обязательный брифинг.

Пилотам напоминают об особенностях трассы, соревнований и правил. В соревнованиях участвуют спортсмены разных возрастов. Сначала начинают младшие. В первые дни этапа победителей выявили среди гонщиков 9-11 и 12-13 лет.

В отличие от традиционных гонок, на которых пилоты должны продемонстрировать навыки обгона и защиты своей позиции, здесь оценивается сам пилотаж, скорость и стабильность езды. На каждом круге спортсмены стремятся показать примерно равное время.

Пилоты должны продемонстрировать все свои навыки, которыми они обладают. И, что самое главное, проявить тактическое умение видеть перед собой чистую трассу, создавать для себя условия, чтобы показать лучшее время. Кирилл Ишмаев, тренер по картингу, организатор соревнований