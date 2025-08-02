В Уфе прошёл третий этап «G-Drive SMP Racing»

Лучшие юные картингисты Уфы представят себя на всероссийских соревнованиях. В столице Башкортостана прошел третий этап «G-Drive SMP Racing/Газпром — детям». Эти соревнования призваны найти талантливых детей в области автоспорта. Победители получают шанс попасть в профессиональную команду.
Для юных пилотов это не просто соревнования, а шанс выйти на профессиональный уровень в автоспорте. Ведь лучшие на турнире «G-Drive SMP Racing / Газпром — детям» могут попасть в знаменитую гоночную команду. Перед заездом — обязательный брифинг.
Пилотам напоминают об особенностях трассы, соревнований и правил. В соревнованиях участвуют спортсмены разных возрастов. Сначала начинают младшие. В первые дни этапа победителей выявили среди гонщиков 9-11 и 12-13 лет.
В отличие от традиционных гонок, на которых пилоты должны продемонстрировать навыки обгона и защиты своей позиции, здесь оценивается сам пилотаж, скорость и стабильность езды. На каждом круге спортсмены стремятся показать примерно равное время.
В упорной борьбе пьедестал почёта заняли Полина Панкова, Кирилл Чувилин и Арслан Гараев. Они отправятся в Рязань, где поборются за право получить спонсирование в команде SMP Racing. Тренировки стартуют уже 11 августа.