В Башкирии пенсионеры готовятся к республиканской спартакиаде

Пенсионеры Кигинского района готовятся к республиканской спартакиаде. В спортшколе райцентра молодое и старшее поколение ежедневно занимаются волейболом, баскетболом, плаванием и сдают нормативы ГТО. Кроме того, тренеры повышают квалификацию, чтобы была возможность работать и с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

14-летний Динислам уже практически сам выполняет сложные упражнения. В детско-юношеской спортивной школе он занимается полгода. Вместе с тренером ежедневно выполняют новые задания. Как отмечает инструктор, юноша не сдаётся, и у него всё больше появляется желание встать на ноги.

Спорт должен присутствовать в жизни всегда, независимо от того, сколько тебе лет, говорят представители серебряного возраста. Пенсионеры Кигинского района готовятся к республиканской спартакиаде ветеранов.

На протяжении двух недель они собираются в детско-юношеской спортшколе, выполняют все нормативы ГТО. Многие из пенсионеров уже имеют значок ГТО. За спортивные достижения получили сертификат на бесплатное посещение различных занятий.

В Кигинском районе это единственная детско-юношеская спортшкола. В учреждении представлено восемь видов спорта: борьба куреш, греко-римская, волейбол, баскетбол, шахматы, лёгкая атлетика, лыжные гонки. Также функционирует единственный на северо-востоке бассейн.