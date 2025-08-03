Врачи Уфы спасли жизнь новорождённого с опасной инфекцией

Ребёнок с массой тела 2030 гр поступил в отделение патологии и недоношенных детей на вторые сутки жизни. У малыша диагностировали листериоз. Это заболевание крайне опасно для новорождённых, так как может привести к осложнениям: менингиту, пневмонии, сепсису, а в некоторых случаях и к летальному исходу.