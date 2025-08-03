Врачи Уфы спасли жизнь новорождённого с опасной инфекцией

Врачи Республиканской клинической больницы им. Куватова спасли жизнь новорожденного. У малыша диагностировали опасную инфекцию.
Ребёнок с массой тела 2030 гр поступил в отделение патологии и недоношенных детей на вторые сутки жизни. У малыша диагностировали листериоз. Это заболевание крайне опасно для новорождённых, так как может привести к осложнениям: менингиту, пневмонии, сепсису, а в некоторых случаях и к летальному исходу.
Установлено, что заражение произошло от матери, которая во время беременности ела животное сало. Листериоз передается преимущественно через недостаточно обработанные продукты животного происхождения, что представляет особую опасность для беременных женщин.
Ребенка поместили в изолированный бокс из-за высокой контагиозности заболевания. Врачами-неонатолгами было назначено комплексное лечение, включающее антибактериальную терапию, а также фототерапию для борьбы с неонатальной желтухой.
Через 19 дней анализы показали полное отсутствие бактерий. Малыш набрал вес до 2270 граммов и на 21-е сутки жизни был выписан домой под наблюдение педиатра.
Фото: РКБ им. Куватова.