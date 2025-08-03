В Башкирии задержали пьяного водителя в полицейской форме

В Учалинском районе сотрудники ГАИ задержали пьяного агрессивного автомобилиста. Мужчина был в форме сотрудника МВД.
Инспекторы заметили подозрительный ВАЗ-2107 в селе Уральск. Водитель проигнорировал просьбу остановиться, однако понял, что ему не скрыться, и выполнил просьбу правоохранителей.
Водитель был в форме полицейского, но сам в органах внутренних дел не служил. В салоне авто находился его 2-летний внук. При этом от мужчины пахло алкоголем, но от прохождения медицинского освидетельствования он оказался.
При оформлении документов автомобилист попытался уехать. Также он проявлял агрессию и сопротивление. Его задержали, надев наручники.
В отношении правонарушителя составлен административный материал за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, а также за незаконное ношение форменной одежды с символикой правоохранительных органов. В следственные органы был направлен материал для принятия решения по факту применения насилия в отношении представителя власти. Автомобиль был эвакуирован и помещен на специализированную стоянку.
Фото: ГАИ РБ.