В Башкирии задержали пьяного водителя в полицейской форме

В отношении правонарушителя составлен административный материал за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, а также за незаконное ношение форменной одежды с символикой правоохранительных органов. В следственные органы был направлен материал для принятия решения по факту применения насилия в отношении представителя власти. Автомобиль был эвакуирован и помещен на специализированную стоянку.