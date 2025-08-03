Командир «стального кулака» Росгвардии из Башкирии удостоен звания Героя России

За мужество, доблесть и героизм. Уроженец Башкортостана на неделе был удостоен высшей награды страны – «Золотой звезды» Героя России. Им стал генерал-майор спецназа Росгвардии Руслан Гарифуллин. Это уже 14-й по счету Герой России за время проведения СВО. Выходец из республики командует 116-й отдельной бригадой особого назначения, которая занимает самые передовые позиции в рамках выполнения задач спецоперации. В этом же подразделении служит и батальон Салавата Юлаева.

Генерал армии Виктор Золотов отметил, что личным составом «стальной» бригады были предотвращены многочисленные попытки контрнаступлений вражеских сил и прорыва диверсионных групп. Непосредственное участие на передовых позициях Руслана Гарифуллина вместе с подчиненными гарантировали выполнение поставленных задач, в том числе на Белгородском и Курском направлениях.

Даже в такой торжественной обстановке на лице генерал-майора – железное спокойствие. Стальной характер закалялся в боях. В послужном списке – множество наград, включая три ордена Мужества и медаль «За отвагу». Теперь китель Руслана Гарифуллина украсила «Золотая звезда» Героя России.

116-ю бригаду особого назначения, которой командует Руслан Гарифуллин, называют «стальным кулаком» Росгвардии. Соединение специализируется на выполнении задач в условиях повышенной сложности. Хоть подразделение одно из самых молодых – его сформировали в 2023 году, личный состав уже успел проявить себя.

Вот так Руслана Гарифуллина встречали уже на малой родине. Что называется, хлебом и солью. Для жителей Ермекеевского района он уже стал живой легендой.

Ермекеевскую школу Руслан Гарифуллин окончил ровно 30 лет назад. Бывший классный руководитель, он же учитель географии вспоминает: уже с детства будущий герой интересовался военной топографией. Был спортсменом. Впрочем, никогда не хулиганил, был немногословен и сидел, как и другие мальчишки, за последней партой.

В школьном музее фотография генерал-майора на стенде почета. По воспоминаниям мамы, сын с детства занимался греко-римской борьбой и каратэ. Благодаря хорошей физподготовке впоследствии он защитил свое право носить краповый берет.

После школы Руслан Гарифуллин поступил в Пермский военный институт внутренних войск МВД. Ну а после окончания служил в спецназе. Выполнял боевые задачи в республиках Северного Кавказа и Сирии. На СВО с первых дней. 116-я отдельная бригада особого назначения под командованием генерал-майора работала на Белгородском и Курском направлениях.

Супруга Героя России, к слову, тоже военнослужащая. Знакомы ещё со школьной скамьи. Учились в одном классе, и, как признаются, это была любовь с первого взгляда. Сейчас воспитывают троих детей. Старший сын тоже пошел по стопам родителей и учится в военном институте.

Руслан Гарифуллин стал пятым по счету военнослужащим, удостоенным звания героя за всю историю Ермекеевского района. И пятым офицером высшего звена, генералом, выходцем из этого муниципалитета.

Несмотря на то, что Руслан Гарифуллин уже давно не живёт на малой родине, постоянно ее навещает. Причем не с пустыми руками. Герой России, например, помог пополнить коллекцию местного краеведческого музея новыми экспонатами. Эти образцы трофейного оружия привезли сюда прямо с передовой.