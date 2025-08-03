Глава Башкирии поздравил десантников с 95-летием ВДВ

Никто, кроме нас. Этот лозунг накануне звучал по всей стране. В России прошли торжества, посвящённые 95-летию со дня основания Воздушно-десантных войск. В Башкортостане центральной площадкой празднования стал парк «Патриот» в Чишминском районе. Поздравить тех, кто гордо носит голубые береты, приехал и Радий Хабиров. За все годы существования в Воздушно-десантных войсках служили более 100 тысяч уроженцев Башкортостана.

Как воюет десант. Показательные выступления от ветеранов ВДВ и действующих бойцов спецназа. За происходящим с ностальгией наблюдают те, кто несколько десятков лет назад также отрабатывал навыки ведения боя. Здесь и те, кто выполнял свой интернациональный долг в Афганистане, и те, кто боролся с терроризмом в Чеченской республике. А сейчас ряды героев пополняют и десантники, участвующие в специальной военной операции.

Дмитрий Смирнов верой и правдой 25 лет служит Родине. Он прошёл путь от курсанта артиллерийского училища до заместителя командира батальона. В 2023 году в зоне СВО под Бахмутом офицер командовал артиллерийскими расчётами, за что был удостоен ордена Мужества. Сейчас участник специальной военной операции проходит службу в военном комиссариате республики.

Тех, кто плечом к плечу выполнял поставленные задачи в горячих точках и прикрывал боевых товарищей, в парке «Патриот» в этот день собралось немало. С праздником присутствующих с главной сцены поздравил и Глава Башкортостана. Руководитель региона вручил ряду военнослужащих и ветеранов государственные награды. Также Радий Хабиров отметил победителей «Гонки героев», в которой состязались ветераны ВДВ.

Занавес с постамента срывают родители героически погибшего офицера и глава республики. Именно Радий Хабиров был инициатором создания в парке «Патриот», который носит имя Максима Серафимова, памятника Герою России. Максим Серафимов отдал жизнь за спасение своих боевых товарищей в ходе проведения специальной военной операции. Посмертно был удостоен звания героя России. Не просто русский офицер, а гордость ВДВ. Символично, что памятник офицеру открыли 2 августа, в День десантника, кем и являлся Максим Серафимов.

Ну и как такой праздник без авиашоу и парашютистов. Традиционно на День ВДВ в небе своё мастерство продемонстрировала пилотажная группа «Первушино».