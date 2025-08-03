Творческая экономика: как в Башкирии развивают креативные индустрии

Экспорт одежды для фанатов аниме в 60 стран мира, создание музея современного искусства в Уфе и проведение во Дворце борьбы большого мероприятия для молодёжи. На неделе Глава Башкортостана встретился с представителями неформальных сообществ. Многие из них заняты в креативных индустриях. Напомним, что этой сфере в последнее время уделяется повышенное внимание. Не так давно Радий Хабиров подписал указ о грантовой поддержке представителей бизнеса с фондом 25 миллионов рублей. Кто делает экономику региона более творческой и какие перспективы открываются для молодёжи?
После тщательных замеров сотрудницы ателье вручную и с помощью швейных машин создают с нуля модную для нынешней молодёжи одежду. Это не только худи. Прежде всего юбки, футболки, шорты и брюки для фанатов компьютерных игр, аниме-сериалов, популярных кинофильмов. Что продукция пользуется большим спросом среди косплееров, еще несколько лет назад прекрасно поняли уфимцы Данис Тухватуллин и Анастасия Радышевцева. На небольшом предприятии трудятся пять человек. Производители экспортируют товары в 60 стран мира.
О своём успехе владельцы бизнеса рассказали на встрече с руководителем республики в Уфимском «Арт-квадрате». Почти сто ярких и креативных людей стали участниками форума «Будь с собой». Это не только художники, но и косплееры, представители самых разных субкультур. Организаторы события преследуют цель выстроить диалог с молодёжью, чтобы ребята могли реализовать себя в любимой сфере деятельности.
Радий Хабиров рассказал предпринимателям о программе поддержки предприятий лёгкой промышленности, в частности, получения субсидий на покупку оборудования и материалов. Глава Башкортостана пригласил представителей креативной индустрии на предстоящий фестиваль «Купец 2.0» для продвижения своей продукции.
Руководителю республики представили и проекты современных художников. В частности, в направлении стрит-арт. Кирилл Ильин прошёл отбор в фестивале ПФО «ФормАрт». Его проект сейчас реализуют в городе Агидель, где на фасаде дома появится мурал «Всадники» в память о подвиге 112-й Башкавдивизии. Художники говорят о необходимости расширения арт-индустрии.
Глава Башкортостана анонсировал на встрече, что в историческом центре Уфы начнут создавать музей современного искусства.
О своём творчестве рассказали музыканты, а также танцоры, исполняющие номера в стиле кей-поп. Косплееры отметили, что ежегодно в столице проводится крупнейший в ПФО аниме-фестиваль. Его участники – более 5 тысяч человек. Радий Хабиров предложил провести большое мероприятие во Дворце борьбы.
В Башкортостане, как и по всей стране, огромное внимание уделяют развитию креативных индустрий. Радий Хабиров подписал указ о грантовой поддержке представителей бизнеса с фондом в 25 миллионов рублей. Сами молодые предприниматели отметили на встрече, что достичь успеха можно только благодаря упорному труду в любимой сфере. Для них даже маленькая победа – большой шаг на пути к своей цели.