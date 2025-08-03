Творческая экономика: как в Башкирии развивают креативные индустрии

Экспорт одежды для фанатов аниме в 60 стран мира, создание музея современного искусства в Уфе и проведение во Дворце борьбы большого мероприятия для молодёжи. На неделе Глава Башкортостана встретился с представителями неформальных сообществ. Многие из них заняты в креативных индустриях. Напомним, что этой сфере в последнее время уделяется повышенное внимание. Не так давно Радий Хабиров подписал указ о грантовой поддержке представителей бизнеса с фондом 25 миллионов рублей. Кто делает экономику региона более творческой и какие перспективы открываются для молодёжи?

После тщательных замеров сотрудницы ателье вручную и с помощью швейных машин создают с нуля модную для нынешней молодёжи одежду. Это не только худи. Прежде всего юбки, футболки, шорты и брюки для фанатов компьютерных игр, аниме-сериалов, популярных кинофильмов. Что продукция пользуется большим спросом среди косплееров, еще несколько лет назад прекрасно поняли уфимцы Данис Тухватуллин и Анастасия Радышевцева. На небольшом предприятии трудятся пять человек. Производители экспортируют товары в 60 стран мира.

В страны Запада практически все, также в другой континент, даже в Австралию мы недавно стали отправлять. Планируем расширять производство. Стали запускать более другую гражданскую одежду, в том, что связано с Уфой, с городом, вот это как раз один из примеров – такие патчи на одежде. Развиваемся, поднимаем легкую промышленность в республике. Данис Тухватуллин, предприниматель

О своём успехе владельцы бизнеса рассказали на встрече с руководителем республики в Уфимском «Арт-квадрате». Почти сто ярких и креативных людей стали участниками форума «Будь с собой». Это не только художники, но и косплееры, представители самых разных субкультур. Организаторы события преследуют цель выстроить диалог с молодёжью, чтобы ребята могли реализовать себя в любимой сфере деятельности.

Радий Хабиров рассказал предпринимателям о программе поддержки предприятий лёгкой промышленности, в частности, получения субсидий на покупку оборудования и материалов. Глава Башкортостана пригласил представителей креативной индустрии на предстоящий фестиваль «Купец 2.0» для продвижения своей продукции.

В Стерлитамаке, вы знаете, есть такой фестиваль «Купец 2.0», может, вы слышали, это такой творческий фестиваль. Но мы можем всё это перемешивать. На Советской площади мы делали фестиваль «Китап-Байрам», но мы его шире проводили, там очень много всевозможных активностей намешано. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Руководителю республики представили и проекты современных художников. В частности, в направлении стрит-арт. Кирилл Ильин прошёл отбор в фестивале ПФО «ФормАрт». Его проект сейчас реализуют в городе Агидель, где на фасаде дома появится мурал «Всадники» в память о подвиге 112-й Башкавдивизии. Художники говорят о необходимости расширения арт-индустрии.

Необходима инфраструктура для того, чтобы арт-индустрия в республике расширялась и развивалась ещё больше. Представлен проект «Мастерские» – это место, где локальные художники могут быть резидентами и создавать свои художественные проекты. Артур Рахметов, советник главы администрации г. Агидель по креативным индустриям

Глава Башкортостана анонсировал на встрече, что в историческом центре Уфы начнут создавать музей современного искусства.

На пересечении улицы Заки Валиди и Цурюпы начнут строить здание музея современного искусства. Мы с инвестором поговорили, он будет строить. Это тоже в общем-то для вас, но вы сами понимаете, что это какая-то небольшая плата будет. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

О своём творчестве рассказали музыканты, а также танцоры, исполняющие номера в стиле кей-поп. Косплееры отметили, что ежегодно в столице проводится крупнейший в ПФО аниме-фестиваль. Его участники – более 5 тысяч человек. Радий Хабиров предложил провести большое мероприятие во Дворце борьбы.

Приходите туда все, у каждого будет свой уголок. Проходимость огромная, то есть людей будет очень много. Вот мы такие большие вещи будем делать, это привлекает, люди будут специально туда приезжать. Приедут люди целевым способом на этот фестиваль, мы же немного про экономику говорим. Любой приезд – это человек в гостинице остановился, деньги оставил. В ресторан и кафе сходил – деньги оставил. Автобусом попользовался, в музей зашел – деньги оставил. Это экономика. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан