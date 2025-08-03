В Уфе показали работу исправительного центра для осуждённых

Гуманизация уголовной политики. Госдума приняла закон, в котором в качестве альтернативы лишению свободы или штрафу введена возможность назначения принудительных работ. Это наказание будет применяться при осуждении за преступления небольшой, средней тяжести, а также за тяжкие в случае первичного осуждения. Максимальный срок – 5 лет. Нарушитель будет жить в исправительном центре и работать. Кого коснётся новая мера и как система уже работает?
Мост между тюрьмой и свободой – именно так называют это место сами осуждённые. На деле это дом для оступившихся с шансом на реабилитацию и возможностью начать жизнь заново.
Жизнь туймазинца Юрия Зимина изменили наркотики. За употребление и хранение попал в колонию. После нескольких лет отбывания срока получил перевод в исправительный центр. Уже почти год живет с ограничениями в общежитии и работает в одном из предприятий Уфы сварщиком.
По такой же статье на 9 лет был осуждён и уфимец Заур Хабибов. До исправцентра 5 лет сидел в колонии. За год, проведенный в центре, переосмыслил жизнь, нашел любимую работу, на которой планирует остаться и по окончании срока.
Получить перевод из колоний в исправцентр по решению суда может тот, кто положительно характеризуется и настроен вести правопослушный образ жизни. Сюда же направляются и правонарушители, приговорённые сразу к принудительным работам. Один из таких – 21-летний Ролан Ишбердин. После неудачной попытки работать вахтами, юноша нашел заработок в мессенджерах, занимался выводом денег. После поимки осудили по статье «Мошенничество». Присудили почти 3 года принудительных работ с возмещением денежных средств потерпевшим.
Законом вносятся и изменения в статьи Уголовного кодекса России. Теперь в стенах исправцентра могут оказаться осужденные по статьям об уклонении от уплаты алиментов, о незаконной банковской деятельности и охоте, о злоупотреблениях в сфере госконтрактов, коммерческом подкупе и других преступлениях экономической направленности.
Инструментов изоляции в исправцентре гораздо меньше, чем в колониях. Нет конвоя и решёток на окнах, доступны телефоны. Но строго режима хватает и здесь. Осуждённые обязаны беспрекословно соблюдать правила внутреннего распорядка и работать там, куда направлены администрацией центра. Невыполнение распорядка дня, отказ от работы – за три подобных нарушения осужденный попадает в помещение для содержания нарушителей до решения суда. А там, либо еще один шанс, либо обратно в колонию.
Работу дают предприятия и индивидуальные предприниматели, имеющие соответствующий договор с исправительным центром. Осуждённые трудятся на рабочих должностях вместе с гражданами без судимостей. Получают зарплату, из которой до 20% удерживает в счет государства. К тому же осужденные могут закрыть кадровый голод в ряде рабочих профессий. Так, уже второй год подопечным исправцентра предоставляет работу служба по благоустройству города.
Сегодня на территории республики шесть учреждений, где отбывают наказание в виде принудительных работ более 600 осужденных. Исправительные центры есть в Уфе, Стерлитамаке, Бирске, Ишимбае и Салавате.
Новый закон направлен на расширение практики назначения мер, не связанных с изоляцией от общества. Людям, и так оступившимся, нужна помощь в реабилитации, социализации и, если хотите, перевоспитании. Именно этим и занимаются реабилитационные центры. Попутно решается еще одна проблема – поиск кадров для неквалифицированного труда.