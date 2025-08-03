В Уфе показали работу исправительного центра для осуждённых

Гуманизация уголовной политики. Госдума приняла закон, в котором в качестве альтернативы лишению свободы или штрафу введена возможность назначения принудительных работ. Это наказание будет применяться при осуждении за преступления небольшой, средней тяжести, а также за тяжкие в случае первичного осуждения. Максимальный срок – 5 лет. Нарушитель будет жить в исправительном центре и работать. Кого коснётся новая мера и как система уже работает?

Мост между тюрьмой и свободой – именно так называют это место сами осуждённые. На деле это дом для оступившихся с шансом на реабилитацию и возможностью начать жизнь заново.

Жизнь туймазинца Юрия Зимина изменили наркотики. За употребление и хранение попал в колонию. После нескольких лет отбывания срока получил перевод в исправительный центр. Уже почти год живет с ограничениями в общежитии и работает в одном из предприятий Уфы сварщиком.

По такой же статье на 9 лет был осуждён и уфимец Заур Хабибов. До исправцентра 5 лет сидел в колонии. За год, проведенный в центре, переосмыслил жизнь, нашел любимую работу, на которой планирует остаться и по окончании срока.

Получить перевод из колоний в исправцентр по решению суда может тот, кто положительно характеризуется и настроен вести правопослушный образ жизни. Сюда же направляются и правонарушители, приговорённые сразу к принудительным работам. Один из таких – 21-летний Ролан Ишбердин. После неудачной попытки работать вахтами, юноша нашел заработок в мессенджерах, занимался выводом денег. После поимки осудили по статье «Мошенничество». Присудили почти 3 года принудительных работ с возмещением денежных средств потерпевшим.

Законом вносятся и изменения в статьи Уголовного кодекса России. Теперь в стенах исправцентра могут оказаться осужденные по статьям об уклонении от уплаты алиментов, о незаконной банковской деятельности и охоте, о злоупотреблениях в сфере госконтрактов, коммерческом подкупе и других преступлениях экономической направленности.

Инструментов изоляции в исправцентре гораздо меньше, чем в колониях. Нет конвоя и решёток на окнах, доступны телефоны. Но строго режима хватает и здесь. Осуждённые обязаны беспрекословно соблюдать правила внутреннего распорядка и работать там, куда направлены администрацией центра. Невыполнение распорядка дня, отказ от работы – за три подобных нарушения осужденный попадает в помещение для содержания нарушителей до решения суда. А там, либо еще один шанс, либо обратно в колонию.

Работу дают предприятия и индивидуальные предприниматели, имеющие соответствующий договор с исправительным центром. Осуждённые трудятся на рабочих должностях вместе с гражданами без судимостей. Получают зарплату, из которой до 20% удерживает в счет государства. К тому же осужденные могут закрыть кадровый голод в ряде рабочих профессий. Так, уже второй год подопечным исправцентра предоставляет работу служба по благоустройству города.

У нас договор с исправительным центром, мы нанимаем осужденных, они в порядке 10-12 человек каждый день у нас работают по благоустройству Кировского района. Это покос травы, озеленение, посадка деревьев, покраска барьерных ограждений, также мойка тротуаров. Альберт Мифтахов, директор муниципального бюджетного учреждения по благоустройству и содержанию Кировского района

Сегодня на территории республики шесть учреждений, где отбывают наказание в виде принудительных работ более 600 осужденных. Исправительные центры есть в Уфе, Стерлитамаке, Бирске, Ишимбае и Салавате.

У нас открытие было в декабре 2021 года, с 2021 года он функционирует на 70 осужденных, где осужденные у нас трудоустроены 100% в организации, рабочие места предоставляются. Основная цель исправцентра – социализация осужденных. Здесь всё-таки им предоставляются рабочие места, и они начинают общаться со своими родственниками, восстанавливать социальные связи. Галина Макарова, начальник участка исправительного центра №1 УФСИН по Республике Башкортостан, майор внутренней службы