В Уфе идет масштабная реконструкция водопровода и теплотрасс

Готовь трубы летом. В этом году Минэнерго России ввело новые требования и критерии подготовки к отопительному сезону. Их стало больше, и министерства жилищно-коммунального хозяйства регионов должны уложиться в установленные сроки. Главная задача – обеспечить прохождение зимнего сезона без аварий на тепломагистралях и водопроводах. В Уфе изношенность сетей довольно большая, многие трубы эксплуатируются уже более полувека. Мы побывали на самых сложных участках, где сейчас ведутся работы по замене подземных коммуникаций.

К шуму от строительных работ жители домов по улице Ухтомского уже привыкли. Здесь проводится масштабная реконструкция и замена не только устаревших труб горячего водоснабжения, но и тепловой камеры, в которой меняют всю систему – от вентилей до перекрытий.

Непосредственно у узлов этой тепловой камеры вышел срок службы. Поэтому нами было принято решение о полной реконструкции и замене камеры. Заменили регулирующие элементы непосредственно дренирующих устройств. Денис Габидуллин, заместитель начальника Дёмского МУП «Уфимские инженерные сети»

Кроме ремонта тепловой камеры, Уфимские инженерные сети ведут работы ещё на двух участках в Дёме. В общей сложности уже заменили более 750 метров теплотрассы, чтобы избежать прорывов и утечек в зимний период.

Работы уже практически завершены. Сейчас на этом участке уже ведётся переврезка. Это мы переключаем с байпасной линии, которую включили, чтобы обеспечить жителей ближайших домов на время ремонта горячей водой, к основной сети. И после этого будет завершена обратная засыпка, восстановим благоустройство, и дорога будет открыта для движения к радости всем демчанам. Анна Горюхина, пресс-секретарь МУП «Уфимские инженерные сети»

В текущем году Минэнерго России утвердило отдельные правила, по которым теплоснабжающие и теплосетевые организации должны готовиться к отопительному периоду. При этом оценивать их готовность уполномоченные органы будут по новому порядку.

Отрабатываем и новый порядок, и новые критерии. Готовность республики к зиме основывается на климатических условиях. У нас традиционно это 15 сентября. Это та точка, к которой мы уже должны подготовить республику к отопительному сезону. На сегодняшний день готовность по котельным и по жилищному фонду составляет более 60%. Юрий Палтусов, первый заместитель министра ЖКХ Республики Башкортостан

И срок службы такой трубы – минимум полвека. В рамках программы модернизации коммунальной инфраструктуры Уфаводоканал проводит капитальный ремонт водопровода диаметром 500 миллиметров. Протяженность участка от улицы Ленина до Кирова – 860 метров.

Данный ремонт имеет свои определённые технологические процессы. Это связано с тем, что мы переключаем абонентов, отключаем, мы должны предупредить абонентов за 10 дней. Во время переврезки новой трубы мы должны прохлорировать, промыть её и получить анализы, чтобы давать потребителям качественную воду. Флорид Багаев, заместитель генерального директора по капитальному строительству ГУП «Уфаводоканал»

В прошлом году Уфаводоканал установил своеобразный рекорд, заменив почти 48 километров труб. На эти цели из разных источников направили 3,5 миллиарда рублей. Но и это лишь капля в море.

Общая протяженность водопроводных и канализационных труб в Уфе составляет три тысячи километров. Это как расстояние до Москвы и обратно, и 70 процентов этих труб находятся в аварийном состоянии. Большинство из них были проложены более полувека назад. Чтобы полностью заменить «уставшие» сети, понадобится минимум 30 лет.

Сократить этот срок можно, увеличив тарифы для населения, но предприятие решили пойти другим путём. Уфаводоканал максимально участвует во всех федеральных программах, привлекая финансирование и параллельно наращивая свою производственную базу. При этом работы по замене коммуникаций проводятся методом санации. Вместо того, чтобы рыть длинные траншеи на проезжей части, новую трубу проталкивают в небольшой котлован.

Данный метод позволяет нам открывать участками несколько котлованов на расстоянии 100-150 метров. Есть приёмный и заходной котлован. По данному способу мы заталкиваем трубу участками, чтобы не разрывать и не портить асфальт. Николай Логвинов, начальник участка

Плановый ремонт и на улице Гафури. Как говорят коммунальщики, существующего диаметра труб уже недостаточно для снабжения теплом новых кварталов. Пока же неудобства для автомобилистов, которым придется потерпеть частичное перекрытие улицы до 10 октября. Работы ведутся и в жилом секторе. Чтобы минимизировать неудобства для людей, подрядчики стараются выполнить замену устаревших труб в короткие сроки.

Труба здесь 1978 или 1982 года была, очень старая, в плохом состоянии, в коррозии. Жители жаловались на постоянные утечки. Поэтому мы её заменили на новые трубы, у которых большой срок эксплуатации. Они устойчивы к коррозии. Срок эксплуатации очень большой. Ринат Камалов, начальник производственно-технического отдела подрядной организации