В Уфе идет масштабная реконструкция водопровода и теплотрасс

Готовь трубы летом. В этом году Минэнерго России ввело новые требования и критерии подготовки к отопительному сезону. Их стало больше, и министерства жилищно-коммунального хозяйства регионов должны уложиться в установленные сроки. Главная задача – обеспечить прохождение зимнего сезона без аварий на тепломагистралях и водопроводах. В Уфе изношенность сетей довольно большая, многие трубы эксплуатируются уже более полувека. Мы побывали на самых сложных участках, где сейчас ведутся работы по замене подземных коммуникаций.
К шуму от строительных работ жители домов по улице Ухтомского уже привыкли. Здесь проводится масштабная реконструкция и замена не только устаревших труб горячего водоснабжения, но и тепловой камеры, в которой меняют всю систему – от вентилей до перекрытий.
Кроме ремонта тепловой камеры, Уфимские инженерные сети ведут работы ещё на двух участках в Дёме. В общей сложности уже заменили более 750 метров теплотрассы, чтобы избежать прорывов и утечек в зимний период.
В текущем году Минэнерго России утвердило отдельные правила, по которым теплоснабжающие и теплосетевые организации должны готовиться к отопительному периоду. При этом оценивать их готовность уполномоченные органы будут по новому порядку.
И срок службы такой трубы – минимум полвека. В рамках программы модернизации коммунальной инфраструктуры Уфаводоканал проводит капитальный ремонт водопровода диаметром 500 миллиметров. Протяженность участка от улицы Ленина до Кирова – 860 метров.
В прошлом году Уфаводоканал установил своеобразный рекорд, заменив почти 48 километров труб. На эти цели из разных источников направили 3,5 миллиарда рублей. Но и это лишь капля в море.
Общая протяженность водопроводных и канализационных труб в Уфе составляет три тысячи километров. Это как расстояние до Москвы и обратно, и 70 процентов этих труб находятся в аварийном состоянии. Большинство из них были проложены более полувека назад. Чтобы полностью заменить «уставшие» сети, понадобится минимум 30 лет.
Сократить этот срок можно, увеличив тарифы для населения, но предприятие решили пойти другим путём. Уфаводоканал максимально участвует во всех федеральных программах, привлекая финансирование и параллельно наращивая свою производственную базу. При этом работы по замене коммуникаций проводятся методом санации. Вместо того, чтобы рыть длинные траншеи на проезжей части, новую трубу проталкивают в небольшой котлован.
Плановый ремонт и на улице Гафури. Как говорят коммунальщики, существующего диаметра труб уже недостаточно для снабжения теплом новых кварталов. Пока же неудобства для автомобилистов, которым придется потерпеть частичное перекрытие улицы до 10 октября. Работы ведутся и в жилом секторе. Чтобы минимизировать неудобства для людей, подрядчики стараются выполнить замену устаревших труб в короткие сроки.
В текущем году запланировано выполнить капитальный ремонт систем теплоснабжения в 15 многоквартирных домах. Это полное обновление системы отопления. Также с 2025-го в Башкортостане стартовал второй этап республиканской программы модернизации ЖКХ, рассчитанный на пять лет. Она будет реализована в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».