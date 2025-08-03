В Минздраве Башкирии рассказали, как не подхватить на отдыхе опасную болезнь

Отдыхающих в Турции предупредили об опасной бактерии Vibrio. ДНК возбудителя холеры обнаружили на побережьях Мраморного, Эгейского и Средиземного морей. Мы узнали, так ли страшна бактерия и можно ли подхватить опасную болезнь на отдыхе, а также какие инфекции сейчас угрожают туристам и как себя обезопасить. Подробности – в интервью с главным внештатным специалистом-эпидемиологом Министерства здравоохранения Республики Башкортостан Азатом Мухаметзяновым.
В России с начала года зафиксировано 67 случаев завозной малярии, по 4 случая заболевания холерой и брюшным тифом. В Башкортостане зафиксировано 54 случая заболевания корью. Каждый четвёртый – завозной. Опасения вызывает резкий рост заболеваемости менингококковой инфекцией, а также новый штамм COVID-19 «Стратус». Обо всём подробнее – в нашем видео.