В Минздраве Башкирии рассказали, как не подхватить на отдыхе опасную болезнь

Отдыхающих в Турции предупредили об опасной бактерии Vibrio. ДНК возбудителя холеры обнаружили на побережьях Мраморного, Эгейского и Средиземного морей. Мы узнали, так ли страшна бактерия и можно ли подхватить опасную болезнь на отдыхе, а также какие инфекции сейчас угрожают туристам и как себя обезопасить. Подробности – в интервью с главным внештатным специалистом-эпидемиологом Министерства здравоохранения Республики Башкортостан Азатом Мухаметзяновым.