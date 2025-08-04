«Между нами»: встреча Главы Башкирии с активистами неформальных сообществ

Рубрика «Итогов недели» на телеканале БСТ «Между нами» – это авторский взгляд нашего коллеги-журналиста Руслана Шарафутдинова на происходящее в республике за последние семь дней. Сегодня говорим о молодежной политике в регионе, в частности – о встрече Главы Башкирии с представителями неформальных сообществ республики.

Продуманная молодежная политика требует системного подхода, а потому Радий Хабиров взял за правило регулярно встречаться с молодежью в самых различных ее ипостасях: студенческой, сельской, бизнесовой, рабочей, научной, креативной, призывной, то есть с участниками военно-учебных сборов в нашем парке «Патриот». А на прошлой неделе в Уфе прошла встреча с представителями неформальных сообществ. Обо всем подробнее – в нашем видео.