В Башкирии заработал новый элеватор

В Башкортостане запустили современный элеватор на 122 тысячи тонн зерна. Инвестпроект, включенный в перечень приоритетных, реализован агрохолдингом «Урожай», его стоимость более 2,5 млрд рублей.
Уборочная страда началась, поэтому элеватор уже работает, несмотря на то, что строительные работы пока продолжаются. Сейчас аграрии активно убирают озимую пшеницу, рожь. В ряде хозяйств приступили к уборке яровых зерновых и зернобобовых культур.
По словам заместителя премьер-министра правительства республики, министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова, подобные объекты, современные, высокотехнологичные, позволяют существенно снизить зависимость аграриев от погодных условий, ведь не надо ждать, пока зерно подсушится на поле, можно убирать сразу, как только у комбайнов появляется возможность заехать на поле.