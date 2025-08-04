В полку «Башкортостан» отметили День тыла Вооружённых сил России

В 31-м мотострелковом полку «Башкортостан» торжественно отметили День тыла Вооружённых сил Российской Федерации. В честь праздника наградили отличившихся военнослужащих.
Ведомственные награды Министерства обороны РФ, государственные награды Республики Башкортостан и Луганской Народной Республики получили бойцы взводов материального обеспечения мотострелковых батальонов и роты материального обеспечения 31-го мотострелкового полка «Башкортостан».
Награды вручал заместитель командира 31-го мотострелкового полка «Башкортостан» по тылу. Бойцов также отметили почетными грамотами и благодарственными письмами.