На озере Башкирии спасли жизнь девочке

В районе СНТ №30 города Салават едва не утонула маленькая девочка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Фото №1 - На озере Башкирии спасли жизнь девочке

По данным ведомства, 6-летнюю девочку экстренно доставили в реанимацию городской больницы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

МЧС России напоминает:

— не оставляйте детей у воды без присмотра;

— надевайте на ребенка спасательный жилет, нарукавники или круг;

— купайтесь только в оборудованных местах, там дежурят спасатели и очищено дно.

Фото: МЧС по РБ.

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