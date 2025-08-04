На озере Башкирии спасли жизнь девочке

В районе СНТ №30 города Салават едва не утонула маленькая девочка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
По данным ведомства, 6-летнюю девочку экстренно доставили в реанимацию городской больницы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.
МЧС России напоминает:
— не оставляйте детей у воды без присмотра;
— надевайте на ребенка спасательный жилет, нарукавники или круг;
— купайтесь только в оборудованных местах, там дежурят спасатели и очищено дно.
Фото: МЧС по РБ.