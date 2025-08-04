В Башкирии родились Элай и Кемран

Информационно-аналитический портал Реестр ЗАГС Башкирии поделился, какими именами называли новорожденных в республике с 1 января по 3 августа 2025 года.

Среди мальчиков популярностью пользуются имена Амир (311), затем идут Эмир (229), Тимур (210), Марк (201) и Мирон (197). У девочек лидируют имена Амина (233), Амелия (230), София и Ева (по 219), а также Эмилия (214).