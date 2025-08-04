В Уфе за выходные задержаны 26 нетрезвых водителей

В минувшие выходные сотрудники ГАИ провели традиционные рейды по соблюдению правил дорожного движения. По информации пресс-службы ведомства, в Уфе было зафиксировано 59 ДТП, в которых пострадали 9 человек.
В ходе проверок инспекторы выявили 600 нарушений ПДД. Наиболее распространенными стали: непристегнутые ремни безопасности (82 случая), непредоставление преимущества пешеходам (20 случаев) и нарушения правил перевозки детей (39 случаев).
Кроме того, к административной ответственности привлечены 40 пешеходов, нарушивших требования ПДД. Отмечается, что 12 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования.