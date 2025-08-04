В Башкирии ещё в двух сёлах появился газ

Специалисты «Газпром газораспределение Уфа» сдали очередной объект. В селах Тукан и Зигаза Белорецкого района республики завершили строительство межпоселкового газопровода и распределительных сетей. По этому случаю местные жители устроили большой праздник.

Для всех односельчан это особенный день – в деревню Тукан пришел газ. Этого события они ждали много лет. Поэтому порадоваться за соседку, которая уже пользуется голубым топливом, пришли почти всем селом.

Спасибо большое, теперь и тепло, и вода горячая есть.

Любовь Рыбакова, жительница с. Тукан

Большая отдаленность деревень, непростые ландшафтные условия – специалисты «Газпром газораспределение Уфа» проделали масштабную работу. Газ появился и в деревне Зигаза.

Фото №1 - В Башкирии ещё в двух сёлах появился газ

Запускаем межпоселковый газопровод Тукан – Зигаза протяженностью 13,4 км. Данный газопровод построен по программе газоснабжения республики, также по программе догазификации газифицированы и построены распределительные сети: если мы говорим про Тукан, это 17,5 км, по селу Зигаза это 14,5 км газопровода.

Эдуард Гумеров, директор филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Белорецке

Конечно, эти газопроводы – значимое событие для нас, для жителей прежде всего. Когда приходит газ в населённый пункт, появляется тепло, комфорт, удобство для жителей. Теперь мы имеем возможность газифицировать 7 населенных пунктов.

Азат Хакимов, глава администрации Белорецкого района
Фото №2 - В Башкирии ещё в двух сёлах появился газ

Я очень рад, что в мой дом пришёл газ. Раньше было: дом большой, дрова трудно было привозить. С газом, думаю, ощутимо будет, тепло будет.

Тимербулат Сафуанов, житель с. Зигаза

Пользоваться экологичным видом топлива в двух населенных пунктах Белорецкого района могут 802 семьи. А это значит, что многие встретят зиму в теплых и уютных домах.

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