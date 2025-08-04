В Башкирии ещё в двух сёлах появился газ

Специалисты «Газпром газораспределение Уфа» сдали очередной объект. В селах Тукан и Зигаза Белорецкого района республики завершили строительство межпоселкового газопровода и распределительных сетей. По этому случаю местные жители устроили большой праздник.

Для всех односельчан это особенный день – в деревню Тукан пришел газ. Этого события они ждали много лет. Поэтому порадоваться за соседку, которая уже пользуется голубым топливом, пришли почти всем селом.

Спасибо большое, теперь и тепло, и вода горячая есть. Любовь Рыбакова, жительница с. Тукан

Большая отдаленность деревень, непростые ландшафтные условия – специалисты «Газпром газораспределение Уфа» проделали масштабную работу. Газ появился и в деревне Зигаза.

Запускаем межпоселковый газопровод Тукан – Зигаза протяженностью 13,4 км. Данный газопровод построен по программе газоснабжения республики, также по программе догазификации газифицированы и построены распределительные сети: если мы говорим про Тукан, это 17,5 км, по селу Зигаза это 14,5 км газопровода. Эдуард Гумеров, директор филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Белорецке

Конечно, эти газопроводы – значимое событие для нас, для жителей прежде всего. Когда приходит газ в населённый пункт, появляется тепло, комфорт, удобство для жителей. Теперь мы имеем возможность газифицировать 7 населенных пунктов. Азат Хакимов, глава администрации Белорецкого района

Я очень рад, что в мой дом пришёл газ. Раньше было: дом большой, дрова трудно было привозить. С газом, думаю, ощутимо будет, тепло будет. Тимербулат Сафуанов, житель с. Зигаза