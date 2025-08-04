В Башкирии ещё в двух сёлах появился газ

Специалисты «Газпром
газораспределение Уфа» сдали очередной объект. В селах Тукан и Зигаза
Белорецкого района республики завершили строительство межпоселкового
газопровода и распределительных сетей. По этому случаю местные жители устроили
большой праздник.
Для всех односельчан
это особенный день – в деревню Тукан пришел газ. Этого события они ждали много
лет. Поэтому порадоваться за соседку, которая уже пользуется голубым топливом,
пришли почти всем селом.
Спасибо
большое, теперь и тепло, и вода горячая есть.Любовь Рыбакова, жительница с. Тукан
Большая отдаленность
деревень, непростые ландшафтные условия – специалисты «Газпром
газораспределение Уфа» проделали масштабную работу. Газ появился и в деревне
Зигаза.
Запускаем
межпоселковый газопровод Тукан – Зигаза протяженностью 13,4 км. Данный
газопровод построен по программе газоснабжения республики, также по программе
догазификации газифицированы и построены распределительные сети: если мы
говорим про Тукан, это 17,5 км, по селу Зигаза это 14,5 км газопровода.Эдуард Гумеров, директор филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Белорецке
Конечно,
эти газопроводы – значимое событие для нас, для жителей прежде всего. Когда приходит
газ в населённый пункт, появляется тепло, комфорт, удобство для жителей. Теперь
мы имеем возможность газифицировать 7 населенных пунктов.Азат Хакимов, глава администрации Белорецкого района
Я
очень рад, что в мой дом пришёл газ. Раньше было: дом большой, дрова трудно
было привозить. С газом, думаю, ощутимо будет, тепло будет.Тимербулат Сафуанов, житель с. Зигаза
Пользоваться
экологичным видом топлива в двух населенных пунктах Белорецкого района могут
802 семьи. А это значит, что многие встретят зиму в теплых и уютных домах.