На реке Башкирии мужчина спас тонувшую девушку

В Стерлитамаке на реке Белой в СНТ «Ашкадар» мужчина по имени Сергей стал свидетелем того, как нетрезвая 27-летняя девушка начала тонуть.

Услышав крики о помощи с противоположного берега, мужчина мгновенно бросился на помощь. Девушка, не способная самостоятельно выбраться, лишь периодически появлялась на поверхности, чтобы вдохнуть воздух. Сергею удалось добраться до нее и вытащить на берег.

Позже одна из свидетельниц происшествия рассказала в социальных сетях, что спаситель не сразу назвал свое имя. Она также отметила, что это не первый случай, когда Сергей проявляет героизм, спасая людей. Пользователи сети единодушно поддержали инициативу найти и наградить отважного мужчину.