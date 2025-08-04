Башкирия заняла 16 место в рейтинге регионов по качеству дорог

Согласно данным, опубликованным РИА Новости, 68,6% автодорог общего пользования регионального, межмуниципального или местного значения в республике находятся в нормативном состоянии.

Лидирующие позиции занимают Москва, Ханты-Мансийский автономный округ и Челябинская область. Однако в двух последних субъектах плотность автодорог на 1 тысячу кв.км. территории значительно ниже, чем в Башкирии. Регион показал наивысший результат среди субъектов ПФО и улучшил свои позиции по сравнению с предыдущим рейтингом, где занимал 17-е место.

Напомним, что в марте 2025 года в республике была утверждена программа дорожной деятельности на 2025-2030 годы. Согласно плану, помимо строительства и ремонта дорог, также предусмотрена реконструкция мостов и путепроводов, обустройство освещения, а также ремонт водопропускных труб и организация весового контроля. В планах — отремонтировать 985 км автодорог опорной сети и завершить масштабные проекты, включая строительство «Южных ворот» Уфы и расширение трассы Р-240 на обходе Стерлитамака. Эти цели были поставлены Главой региона Радием Хабировым в сентябре 2024 года.