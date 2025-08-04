Зухра Гордиенко покинула пост министра туризма Башкирии

Зухра Гордиенко освобождена от должности министра предпринимательства и туризма Башкирии. Соответствующее решение было озвучено Радием Хабировым на оперативном совещании правительства.

Как пояснил Глава региона, Гордиенко покидает пост в связи с переходом на новую работу. Ее преемницей стала Светлана Верещагина, ранее занимавшая должность заместителя министра экономического развития и инвестиционной политики республики.

Напомним, Зухра Гордиенко возглавила министерство в мае 2024 года после четырех лет работы Главой администрации Кигинского района.