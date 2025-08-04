В Уфе иномарка сбила 38-летнего пешехода

Сегодня, 4 августа, около часа ночи в Калининском районе Уфы произошло ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

По данным ведомства, 30-летний водитель автомобиля «Volkswagen Polo», двигаясь по бульвару Баландина в направлении бульвара Тухвата Янаби, совершил наезд на 38-летнего пешехода. Мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте (слева направо по ходу движения транспортного средства).

Пострадавший с травмами различной степени тяжести был госпитализирован. По факту происшествия проводится административное расследование.