В Уфе мужчина избил 9-летнего мальчика

В Уфе правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в избиении ребенка. Инцидент произошел 3 августа на детской площадке возле дома по улице Кольцевой.

Согласно информации прокуратуры республики, конфликт начался между 9-летним мальчиком и 7-летней девочкой. После того как девочка рассказала о ситуации отцу, тот нашел мальчика и нанес ему множественные удары ногами и пластиковым предметом. Нападение было зафиксировано камерами видеонаблюдения.