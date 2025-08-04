Радий Хабиров рассказал о капитальном ремонте больниц в Уфе

В Уфе продолжается масштабная программа капитального ремонта медицинских учреждений. В текущем году запланировано обновление восьми корпусов в шести больницах. Глава Башкирии отметил, что в 2025 году медучреждения столицы получат 78 единиц современного оборудования.

Фото №1 - Радий Хабиров рассказал о капитальном ремонте больниц в Уфе

Финансирование ремонтных работ осуществляется за счет средств регионального бюджета, поскольку федеральные программы не распространяются на города-миллионники.

Фронт работ большой – треть уфимской первички нуждается в обновлении. Половина существующего оборудования эксплуатируется больше 10 лет. Пока мы только в начале пути – напомню, проект стартовал в прошлом году и рассчитан до 2030 года. Но шаг за шагом мы завершим и это очень важное дело.

Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан

В этом году капитальный ремонт проходит в поликлиническом отделении № 2 больницы № 8 на улице Александра Невского и в поликлиническом отделении № 2 больницы скорой медицинской помощи на улице Губайдуллина.

Ремонт также ведется в четырех зданиях клинического наркодиспансера на улицах Хусаина Ямашева, Суворова и Нефтяников, а также в республиканской инфекционной больнице на улице Запотоцкого. Поликлиника № 50 и больница № 18 готовятся к установке тяжелого медицинского оборудования.

Фото: Радий Хабиров, Vk

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