Радий Хабиров рассказал о капитальном ремонте больниц в Уфе

В Уфе продолжается масштабная программа капитального ремонта медицинских учреждений. В текущем году запланировано обновление восьми корпусов в шести больницах. Глава Башкирии отметил, что в 2025 году медучреждения столицы получат 78 единиц современного оборудования.
Финансирование ремонтных работ осуществляется за счет средств регионального бюджета, поскольку федеральные программы не распространяются на города-миллионники.
В этом году капитальный ремонт проходит в поликлиническом отделении № 2 больницы № 8 на улице Александра Невского и в поликлиническом отделении № 2 больницы скорой медицинской помощи на улице Губайдуллина.
Ремонт также ведется в четырех зданиях клинического наркодиспансера на улицах Хусаина Ямашева, Суворова и Нефтяников, а также в республиканской инфекционной больнице на улице Запотоцкого. Поликлиника № 50 и больница № 18 готовятся к установке тяжелого медицинского оборудования.
Фото: Радий Хабиров, Vk