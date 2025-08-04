Радий Хабиров рассказал о капитальном ремонте больниц в Уфе

Фронт работ большой – треть уфимской первички нуждается в обновлении. Половина существующего оборудования эксплуатируется больше 10 лет. Пока мы только в начале пути – напомню, проект стартовал в прошлом году и рассчитан до 2030 года. Но шаг за шагом мы завершим и это очень важное дело.

Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан