В Уфе проведут капремонт медучреждений на 200 млн рублей

Почти на 200 миллионов рублей в Уфе планируют провести капитальный ремонт в медицинских учреждениях по региональной программе модернизации. Об этом сегодня говорили на оперативном совещании правительства республики с участием Радия Хабирова.

Работы планируют провести в двух филиалах поликлиники восьмой больницы, корпусах больницы скорой помощи, в четырех стационарах наркодиспансера и инфекционной больницы. Планируется закупить новое медоборудование, мебель и оргтехнику.

Программу утвердили до 2030 года. В рамках федеральной программы приводим в порядок сельские поликлиники. А Уфа не попадала в программу. Поэтому мы создали свою республиканскую программу. До конца реализации программы должны получить реальный эффект. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан