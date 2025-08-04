В Уфе проведут капремонт медучреждений на 200 млн рублей

Почти на 200 миллионов рублей в Уфе планируют провести капитальный ремонт в медицинских учреждениях по региональной программе модернизации. Об этом сегодня говорили на оперативном совещании правительства республики с участием Радия Хабирова.
Работы планируют провести в двух филиалах поликлиники восьмой больницы, корпусах больницы скорой помощи, в четырех стационарах наркодиспансера и инфекционной больницы. Планируется закупить новое медоборудование, мебель и оргтехнику.
Также на встрече говорили о первых итогах уборочной кампании. Намолочено более полумиллиона тонн зерна. Аграрии убирают озимые культуры: рожь, пшеницу, ячмень и горох. К яровым намерены приступить через полторы две недели. Средняя урожайность – 40 центнеров с гектара.