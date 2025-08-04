В Башкирии известны лидеры по намолоту зерна

Хлеборобы используют каждый погожий день. Совсем скоро подойдут и яровые культуры. В Чишминском районе некоторые хозяйства убрали уже большую часть озимых. Чтобы успеть в срок, на одном поле порой одновременно работает с десяток комбайнов.

Грузовик обслуживают сразу три комбайна. Полные бункеры нужно как можно скорее выгрузить и снова на уборку. На поле в 77 гектаров хозяйства «Башкирагроинвест» озимая пшеница сейчас находится в самом оптимальном состоянии. Влажность составляет 15%.

Средняя урожайность пшеницы в хозяйстве – 45-55 центнеров с гектара. Вся техника работает, грузовики едва успевают курсировать между полем и зернохранилищем.

Сразу 8 комбайнов обмолачивают зерно на поле хозяйства «Нерал-Чишмы». Озимая пшеница занимает 2,5 тысячи гектаров. Большая часть убрана, в среднем урожайность – 51 центнер. После техника отправится на уборку гороха и ячменя.

В Чишминском районе уборочную кампанию ведут все хозяйства. На некоторых полях урожайность достигает 80 центнеров с гектара. Также развивается и инфраструктура.