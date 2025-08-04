В Башкирии появится более 120 ФАПов

Более 120 фельдшерско-акушерских пунктов появятся в Башкортостане в этом году. Речь идёт о модульных конструкциях, которые собирают и устанавливают в отдалённых уголках республики. Здания оснащают современным оборудованием, где фельдшеры могут оказать медицинскую помощь, проверить здоровье жителей деревень. Подобные ФАПы уже есть в регионе, они цифровизированы, имеют доступ к интернету, благодаря чему специалисты связываются с опытными коллегами, проводят консультации.
Проверить пульс, а также провести сатурацию. Узнать состояние здоровья Фариде Давлеткиреевой уже не составляет труда. Раньше пенсионерке приходилось ездить к врачам в село Миндяк или в Учалы.
ФАП оборудовали не только современным медицинским, но и телекоммуникационным оборудованием для того, чтобы фельдшеры могли связываться с коллегами из Учалов и Уфы.
Всего в Учалинском районе работают более полусотни ФАПов. Один из первых модульных в Башкортостане построили на востоке республики еще восемь лет назад. На фельдшеров возлагают обязанности врачей.
Всего же в республике насчитывается более 2 тыс. фельдшерских пунктов. Они входят в единую систему предупреждения и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Благодаря чему медицинские работники могут оперативно помогать жителям Башкортостана, которые нуждаются в экстренной помощи. К слову, проект цифрового ФАПа признали лучшим в России.
Глава Башкортостана призвал сделать всё, чтобы увеличить продолжительность жизни жителей республики до 78 лет к 2030 году. Для этого в регионе необходимо не только продолжать обновлять ФАПы, поликлиники, больницы и сосудистые центры, но и прежде всего внедрять передовые технологии в хирургии и готовить новых специалистов.