В Башкирии появится более 120 ФАПов

Более 120 фельдшерско-акушерских пунктов появятся в Башкортостане в этом году. Речь идёт о модульных конструкциях, которые собирают и устанавливают в отдалённых уголках республики. Здания оснащают современным оборудованием, где фельдшеры могут оказать медицинскую помощь, проверить здоровье жителей деревень. Подобные ФАПы уже есть в регионе, они цифровизированы, имеют доступ к интернету, благодаря чему специалисты связываются с опытными коллегами, проводят консультации.

Проверить пульс, а также провести сатурацию. Узнать состояние здоровья Фариде Давлеткиреевой уже не составляет труда. Раньше пенсионерке приходилось ездить к врачам в село Миндяк или в Учалы.

ФАП-то был, только там надо было топить дровами, и потом воду надо было таскать, вот из-за этого. Фельдшеров-то не было. Где-то год, два. А сейчас всё нормально. Фарида Давлеткиреева, жительница д. Малоказаккулово

ФАП оборудовали не только современным медицинским, но и телекоммуникационным оборудованием для того, чтобы фельдшеры могли связываться с коллегами из Учалов и Уфы.

Также подключена кардиоцентраль для удаленной передачи электрокардиографии. Благодаря программе модернизации улучшилось качество оказания медицинской помощи. Есть ЭКГ, гинекологический кабинет, назначенные процедуры. Обслуживаемое население — 465 человек, из 73 — дети. Фания Галиуллина, акушер фельдшерско-акушерского пункта д. Малоказаккулово

Всего в Учалинском районе работают более полусотни ФАПов. Один из первых модульных в Башкортостане построили на востоке республики еще восемь лет назад. На фельдшеров возлагают обязанности врачей.

У данного сотрудника появляется широкий функционал. Вплоть до того, что направление на консультацию, направление на госпитализацию, выписки рецептов, то есть оформления листов на прохождение медико-социальной экспертизы. То есть всё то, что может делать лечащий доктор. Элина Махмутова, заместитель главного врача Учалинской центральной районной больницы

Всего же в республике насчитывается более 2 тыс. фельдшерских пунктов. Они входят в единую систему предупреждения и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Благодаря чему медицинские работники могут оперативно помогать жителям Башкортостана, которые нуждаются в экстренной помощи. К слову, проект цифрового ФАПа признали лучшим в России.

Сейчас наши фельдшеры, используя телемедицинские технологии, могут дистанционно передать кардиограммы из самого отдаленного ФАПа в центр управления сердечно-сосудистыми рисками. И оперативно получить необходимые рекомендации и спасти жизнь пациента в течение золотого часа. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан