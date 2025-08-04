В Башкирии растет поток контрактников из других регионов

Для подписания контракта в Башкортостан приезжают жители других регионов. Причина — привлекательные условия, которые предоставляет республика. Это более 50 мер поддержки для себя и членов семьи. К тому же минимальная единоразовая сумма при подписании контракта — от 1,5 млн рублей сразу, а после зарплата от 210 тыс. рублей в месяц.