В Башкирии растет поток контрактников из других регионов

Для подписания контракта в Башкортостан приезжают жители других регионов. Причина — привлекательные условия, которые предоставляет республика. Это более 50 мер поддержки для себя и членов семьи. К тому же минимальная единоразовая сумма при подписании контракта — от 1,5 млн рублей сразу, а после зарплата от 210 тыс. рублей в месяц.
Можно обратиться в центр «Защитник», который функционирует на базе санатория «Черемушки». Это единая точка входа, где в течение суток можно централизованно восстановить и оформить все документы, пройти медкомиссию, получить банковскую карту, подписать контракт и отбыть к месту службы. Ежедневно сюда прибывают десятки жителей республики, других регионов.