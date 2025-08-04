В Башкирии растет молодой 11-летний спасатель

Юный уфимец приходит на выручку спасателям. 11-летний Карим Хабибуллин участвует в акциях и профилактических рейдах, а иногда даже присутствует на реальных пожарах. Мальчик мечтает, когда вырастет, стать спасателем.

Его юный возраст компенсирует огромное желание спасать людей. Для Карима это не временное увлечение, а, скорее, уже дело жизни. Ребёнок куда сознательнее многих взрослых.

В 7 лет мальчик увидел пожарных в деле. Геройство огнеборцев так вдохновило малыша, что он сам пришёл в пожарную часть, чтобы побольше узнать о работе сотрудников. Конечно, в тушении пожаров Карим не участвует, зато бывает следит за порядком, чтобы гражданские не мешали спасателям, помогает в рейдах и умеет оказывать первую помощь. Председатель Госкомитета по ЧС Кирилл Первов лично поблагодарил, возможно, будущего коллегу.

А такие помощники спасателям нужны. Летом специалисты дежурят и на воде, и на суше. С начала года утонуло 82 человека, из них 7 — дети. Взрослые погибают чаще всего в алкогольном опьянении, а несовершеннолетние — оставшись без присмотра родителей.