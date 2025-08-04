В Башкирии спасли трех человек из пожара

В селе Усень-Иваново Белебеевского района на улице Гагарина произошло возгорание хозяйственных построек. В результате пожара пострадали баня, сарай и бревенчатые строения.

В ходе спасательной операции пожарным удалось эвакуировать трех взрослых человек. К ликвидации возгорания были привлечены сотрудники МЧС России и добровольцы Усень-Ивановского сельсовета.

Возгорание полностью ликвидировано, пострадавших нет. В настоящее время дознаватель устанавливает причины происшествия. По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем при курении.