В Стерлитамаке состоялась акция «Разбег24»

Участие в забеге приняли как профессиональные спортсмены, так и любители. На состязаниях присутствовали даже малыши, но только чтобы поддержать родителей. Бегуны не только преодолевали дистанции, но и зарабатывали экобаллы в специальном «Экотрекере зелёных привычек», тем самым внося вклад в формирование экологически ответственного поведения.