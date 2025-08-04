В Стерлитамаке состоялась акция «Разбег24»

В Стерлитамаке состоялась суточная легкоатлетическая эстафета «Разбег24». В городском парке здоровья спортивное мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие».
Участие в забеге приняли как профессиональные спортсмены, так и любители. На состязаниях присутствовали даже малыши, но только чтобы поддержать родителей. Бегуны не только преодолевали дистанции, но и зарабатывали экобаллы в специальном «Экотрекере зелёных привычек», тем самым внося вклад в формирование экологически ответственного поведения.
По итогам эстафеты сразу две команды — детско-юношеской спортшколы №2 и «Бегаем вместе» — преодолели по 219 кругов. Победу спортшколе обеспечило лучшее время прохождения дистанции.