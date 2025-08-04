В Уфе задержали подростка за вождение без прав

В ходе социальной кампании «Не рули, малай!» в деревне Князево на улице Кирова сотрудники ГАИ остановили автомобиль «Kia Sorento». При проверке документов выяснилось, что за рулем находился 15-летний подросток, не имеющий водительского удостоверения.

Подросток пояснил, что взял машину у отца. В присутствии законных представителей несовершеннолетнего отстранили от управления транспортным средством, а автомобиль поместили на спецстоянку.

В отношении отца подростка возбуждено административное производство по статье 12.7 КоАП РФ «управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей.