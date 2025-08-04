В Башкирии медики спасли мужчину с «травмой ныряльщика»

38-летний житель Башкирии получил тяжелую травму, известную как «травма ныряльщика» — вывих или перелом шейного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга, возникающий при ударе головой о дно водоема.

Скорая помощь экстренно доставила пострадавшего в больницу города Туймазы. У мужчины наблюдалась полная потеря чувствительности и двигательной функции в конечностях.

После тщательного обследования ему диагностировали тяжелый ушиб спинного мозга и компрессионный перелом седьмого шейного позвонка со сдавливанием спинного мозга.

Команда нейрохирургов и травматологов провела сложную операцию, в ходе которой поврежденный позвонок был заменен имплантом и зафиксирован с помощью специальной шейной пластины.

Благодаря своевременному вмешательству врачей, через две недели после операции пациент полностью восстановил двигательные функции и смог самостоятельно покинуть медицинское учреждение.