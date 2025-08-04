В Башкирии дикие животные стали жертвами ДТП

В Абзелиловском районе на 255 и 259 км автодороги Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск водители сбили молодого самца косули и взрослую лосиху.

Как сообщили в Минэкологии республики, сумма ущерба, нанесенного охотничьим ресурсам, составила 120 тысяч рублей. Оба автомобиля получили механические повреждения. К счастью, водители и пассажиры не пострадали.

Специалисты напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными при движении по лесным трассам, особенно в темное время суток, когда вероятность появления диких животных на дороге возрастает.